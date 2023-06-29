1. KIZ

Size en çekici gelen ilk kızsa muhtemelen sakin ve kendine güvenen birisiniz. Engellerden ve yeni deneyimlerden korkmuyorsunuz; başınız dik bir şekilde her türlü zorluğu çözmeye hazırsınız. Cesaretle yeni şeyler üstlenirsiniz ve sevdiğiniz şeyleri coşkuyla gerçekleştirirsiniz.

Kolayca devrilmezsin ve yol boyunca her türlü şeye açıksınız. Hedeflerinize ulaşmada sabırlısınız ve ihtiyacınız olanı elde edebiliyorsunuz. Utangaç biri değilsiniz, aksine cesur ve kararlısınız. Ne istediğinizi biliyorsunuz ve kesinlikle onu alacaksınız.