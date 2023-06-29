2. KIZ
İkinci kızı seçmek, başkalarıyla hızlı bir şekilde iletişim kuran, sosyal bir kişi olduğunuz anlamına gelir. Biraz hassassınız ve bazen uçarı olabiliyorsunuz. Aynı zamanda, hedefinize nasıl ulaşacağınızı da biliyorsunuz. Genellikle iyi, eğlenceli bir ruh hali içinde olan rahat bir insansınız.
Üzüntünüzü göstermek yerine çevrenizdeki herkese gülümsemeyi tercih edersiniz. Olumlu kalmaya ve olaylara kötü gözle bakmamaya çalışıyorsunuz ancak bazen basit, olumsuz bir söz bile sizi kolaylıkla incitiyor.