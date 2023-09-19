Size "Dünya ilginç bir yer!" dedirtecek 14 fotoğraf
Her gün dünyada birçok olay yaşanıyor ve her biri, hayatın ne kadar ilginç olabileceğine dair güzel ipuçları veriyor. İşte, dünyanın dört bir yanından farklı manzaralar...
- 1
"Yumurta sarısı kuğu oluşturdu."
- 2
"Bu kafatasını ormanda mantar ararken buldum."
- 3
"Kazlar 'Girilmez' işaretine uyuyor."
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- 4
"Mavi bir mantarla karşılaştım."
- 5
"Arkadaşımın ceset gibi eli."
- 6
"Japonya'daki bazı asansörlerin köşesinde, asansörün durmasına neden olan ve insanları içeride mahsur bırakabilecek elektrik kesintileri ve/veya deprem durumlarına karşı su, yiyecek ve hatta mini tuvalet gibi şeyleri içeren bir Acil Durum Kiti bulunur."
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- 7
"Bulduğum küçük Dekay yılanı."
- 8
"Saat yönünün tersine çalışan duvar saati."
- 9
"Bir bebek için kremasyon vazosu."
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- 10
"35 yıldır çatı katında yaşayan Apple IIc'm hâlâ çalışıyor!"
- 11
"Köpeğimin bu gerçek fotoğrafı bazı tuhaf nedenlerden dolayı şaşırtıcı derecede sahte görünüyor."
- 12
"Bu dev Lays kutusu Çin süpermarketinde satılıyor. Soldaki normal kutu."
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- 13
"El sabunumun alt kısmındaki yazı."
Sadece selam vermek istedim.
- 14
"Bu kıvrımlı baca."
Kaynak: Reddit