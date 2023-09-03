Size "Çocuklar dünyanın en iyi komedyenleridir" dedirtecek 10 muazzam fotoğraf
Çocuklar, enerjileri ve hayata olan yaratıcı bakış açılarıyla çevresindekilere unutulmaz anlar yaşatır. Çocukların bu ele avuca sığmaz halleri ebeveynler için bazen yorucu olsa da çoğu zaman güzel ve eğlenceli bir hatıra olarak hafızalara kazınır.
- 1
"Kardeşimin parkın tepelerinden kayma şekli."
- 2
"Çocuklarımla saklambaç oynarken kızımı böyle buldum."
- 3
"Kızım kendi kıyafetlerini seçiyor ve ağabeyinin otobüse binişini izliyor."
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- 4
"Açlıktan ölüyorum."
- 5
"2 yaşındaki kızım tebeşirle bir yastık çizdi, sonra kestirmek için uzandı..."
- 6
"Kızım sanki bütün bir Sith ordusunu yok etmiş gibi görünüyor."
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- 7
"Kaşık kullanmak çok zor olabilir."
- 8
"Kızımı Van Gogh sergisine götürdüm."
- 9
"Bu çocuklardan okul oyunu için Elfler gibi giyinmeleri istendi. İşte, Elvis gibi giyinmiş bir çocuk."
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- 10
"XOXO."
Kaynak: Reddit