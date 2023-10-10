Size "Amaç neydi?" diye sordurtacak birbirinden başarısız tasarımlar
Bir tasarımcının amacı; işlevselliği ve sanatı bir araya getirmektir. Ancak bazı zamanlar işler, istendiği gibi gitmeyebilir. Durum böyle olunca ortaya hem güldüren hem de kafa karıştırıcı birçok ilginç manzara çıkabilir.
- 1
"En azından yastıklı."
- 2
"Deliği olmadığı için içi su dolu bir bank."
- 3
"Mutant bebek için bebek bezi."
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- 4
"Tekerlekli sandalye için mi?"
- 5
"Gözleri başının önünde olan at."
- 6
"Sadece borularla bağlayın!"
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- 7
"Büyükannem 2018'de inşa edilmiş bir apartman dairesi satın aldı, bunu yeni fark ettim."
- 8
"O meşhur halı kaplı banyoyu kendi gözlerimle göreceğimi hiç düşünmezdim..."
- 9
"Alışveriş merkezinde bankların olduğu yer hariç tüm yürüyüş yolu tavanla kaplı."
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- 10
"Yaşadığım ABD şehrinde, bu yeni halka açık çöp kutuları, posta göndermeye çalışan yaşlı insanların kafasını kesinlikle karıştıracak."
- 11
"Otel odamın merdiveni."
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"Kursumdaki öğrenciler mahremiyetin yeterince sağlanmadığından şikayetçi oldu ve sorunu çözmek için cam kapılar takmaya karar verdiler."
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- 13
"Bu "bank" beklediğiniz kadar rahat."
- 14
"Bu tabelayı güneşte okumak imkânsız."
Kaynak: Reddit