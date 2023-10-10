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        Haberler Yaşam Size "Amaç neydi?" diye sordurtacak birbirinden başarısız tasarımlar

        Size "Amaç neydi?" diye sordurtacak birbirinden başarısız tasarımlar

        Bir tasarımcının amacı; işlevselliği ve sanatı bir araya getirmektir. Ancak bazı zamanlar işler, istendiği gibi gitmeyebilir. Durum böyle olunca ortaya hem güldüren hem de kafa karıştırıcı birçok ilginç manzara çıkabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 17:50 Güncelleme: 10.10.2023 - 17:50
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        • 1

          "En azından yastıklı."

        • 2

          "Deliği olmadığı için içi su dolu bir bank."

        • 3

          "Mutant bebek için bebek bezi."

        • 4

          "Tekerlekli sandalye için mi?"

        • 5

          "Gözleri başının önünde olan at."

        • 6

          "Sadece borularla bağlayın!"

        • 7

          "Büyükannem 2018'de inşa edilmiş bir apartman dairesi satın aldı, bunu yeni fark ettim."

        • 8

          "O meşhur halı kaplı banyoyu kendi gözlerimle göreceğimi hiç düşünmezdim..."

        • 9

          "Alışveriş merkezinde bankların olduğu yer hariç tüm yürüyüş yolu tavanla kaplı."

        • 10

          "Yaşadığım ABD şehrinde, bu yeni halka açık çöp kutuları, posta göndermeye çalışan yaşlı insanların kafasını kesinlikle karıştıracak."

        • 11

          "Otel odamın merdiveni."

        • 12

          "Kursumdaki öğrenciler mahremiyetin yeterince sağlanmadığından şikayetçi oldu ve sorunu çözmek için cam kapılar takmaya karar verdiler."

        • 13

          "Bu "bank" beklediğiniz kadar rahat."

        • 14

          "Bu tabelayı güneşte okumak imkânsız."

          Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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