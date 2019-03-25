İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, HABERTURK.COM canlı yayınında sorularınızı yanıtlayacak.

Yıldırım, Anadolu yakasında belediye otobüsüne binecek ve İstanbullular ile yolculuk edecek. Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Yıldırım'ın bu yolculuğuna eşlik edecek ve sizlerden gelen soruları yöneltecek.

Binali Yıldırım'a sorularınızı Twitter'da @haberturk ve @sevilayyaziyor adreslerine ve 0538 379 53 06 numaralı WhatsApp hattımıza gönderebilirsiniz.



Binali Yıldırım ile canlı yayın yarın saat 08.30'da HABERTURK.COM'da ve sosyal medya hesaplarımızda.

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