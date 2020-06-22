Siyonizme karşı çıkan İsrailli aktivist aile ülkesini terk etmek zorunda kaldı

AA

Belçika'da Fransızca yayın yapan RTBF radyosunun haberine göre Bronstein, neredeyse tüm hayatını geçirdiği İsrail'i eşi ve 3 yaşındaki çocuğuyla terk ederek Belçika'nın başkenti Brüksel'e yerleşti.

İsrail'de aktivistlerin görüşlerini ve faaliyetlerini gizlemek zorunda olduğunu ifade eden Bronstein, İsrail'de siyonizm karşıtı kişilerin hain ilan edildiğinin altını çizdi.

Bronstein, "İsrail'de aktivistler damgalanıyor. Bu insanların çocuklarına yönelik tehditler oluyor, sosyal medyada ölüm çağrıları yapılıyor. Bizim gibi insanlar için gittikçe durum kötüleşiyor. Artık İsrail'de bize yer kalmadı." diye konuştu.

Ölüm tehditleri de aldığını söyleyen Bronstein, "Siyonizme karşı çıkarsanız ve insan hakları için mücadele ederseniz İsrail'de hain olursunuz." ifadelerini kullandı.

- İsrailli aydınlar ülkelerini terk ediyor

İsrailli aydınların ve düşünürlerin baskılar nedeniyle ülkelerini terk ettiğini vurgulayan Bronstein, "3 yaşındaki çocuğuma tuvalet kağıdından tank yaptırdıklarını görünce artık İsrail’i terk etmek zorunda olduğumu anladım." şeklinde konuştu.

Bronstein, yaşadığı bu olay karşısında şok geçirdiğini ardından İsrail’i terk etme kararı aldığını kaydetti.

Kendisinin erken yaşlardan itibaren tank görmeye alışkın olduğunu ifade eden Bronstein, İsrail ordusunun sık sık tankları şehir meydanlarına çıkardığını ve insanların tanklarla oynamasına izin verildiğini belirtti.

Bronstein, çocukluğundan bu yana askerlerin varlığını hep hissetttiğini aktararak, "Bu olay İsrail için çok normal ama çocuğumun böyle bir ülkede büyümesine izin veremezdim." dedi.

Zaman zaman İsrail hükümetini eleştiren açıklamalar yaptığının ancak başına bir iş gelmesinden korktuğunun altını çizen Bronstein, İsrail'de Filistinlilere yapılan haksızlıkların inkar edilmeye çalışıldığını vurguladı.

Bronstein, kendisinin Filistinlilerin hakları için de mücadele ettiğini belirtti.

"(İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu Filistinlileri yeni Naziler olarak göstermeye çalışıyor. Sorunun Hitler'in değil Kudüs'ün müftüsünün olduğunu iddia etti. Bir devlet başkanı kendini Yahudi olarak tanımlıyorsa tarihi tahrif ediyor." ifadelerini kullanan Bronstein, Belçika'da kendini İsrail'den daha çok güvende hissettiğini söyledi.

Bronstein, İsrail’in sömürgeci politikalarını meşrulaştırmak için Holokost’un kullanıldığını vurguladı.