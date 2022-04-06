Siyez buğdayı koruma altına alındı

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan, coğrafi işaretli siyez buğdayının üretimini standartlaştırarak sürdürülebildiğini güvence altına almak amacıyla hayata geçirilen "Tohumdan Geleceğe Projesi" tamamlandı.
İhsangazi Belediyesinin 1 milyon 147 bin lira bütçe ile 2020 yılında hazırladığı ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 1 milyon lira tutarında destek sağlanan projenin tamamlanması nedeniyle ilçede tanıtım gezisi düzenlendi.
Proje kapsamında inşa edilen fabrika ile imalathaneler basın mensuplarına gezdirildi.
KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, basın mensuplarına, Tohumdan Geleceğe Projesi ile genetiği değiştirilmeden 10 bin yıl önceden bugüne gelen siyez buğdayının işlenerek un ve bulgur haline getirilmesi ve paketlenerek satışına yönelik tesis kurulumunun gerçekleştirildiğini söyledi.
Projeden siyez tarımıyla uğraşan yaklaşık 150 çiftçinin yanı sıra siyez unu üretim tesisleri, siyez bulguru üretim tesisleri, siyez ürünleri paketleme tesisleri, siyez kooperatifi işletmesi, siyez unundan simit, poğaça gibi unlu mamullerin üretimini yapan tesislerin yararlandığını anlatan Genç, kadın istihdamının artırılması için de ilçede 13 kadın tarafından siyez ürünleri yapmak ve satmak için kooperatif kurulduğuna işaret etti.
Genç, proje ile siyez buğdayının katma değerini artırdıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Kastamonu'da özellikle İhsangazi ilçesinde siyez buğdayın tarımı ve üretimi yapılmaktadır. Mevcut ürünümüzün çoğunluğu buğday veya bulgur şeklinde paketlenerek satışa veriliyordu. Burada katma değerin ilçede kalması, hem istihdamın hem de ilçe ekonomisinin artırılması anlamında bu projemiz oldukça önemlidir. Proje kapsamında yapılan tesislerle siyez buğdayının nihai ürün haline getirilmesi ile katma değeri yükselecektir."
İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık ise siyez buğdayı üretiminin çiftçilerin en önemli gelir kapısı olduğunu aktardı.
Proje kapsamında inşa edilen fabrikada üreticiden alınan siyez buğdayının un ve bulgur haline getirilerek yine ilçede siyez mamulleri üretenlere uygun fiyata verildiğini aktaran Sağlık, şu bilgileri verdi:
"İlçemizde yaklaşık 20 bin dönüm civarında siyez buğdayı ekimi var. Son yıllarda siyez buğdayının pazarlanmasında düşüşler yaşanınca hazırladığımız proje ile üretimi artırmayı hedefledik ve çiftçinin ürünü satışındaki belirsizliği ortadan kaldırmış olduk. Böylelikle siyez buğdayı üretimini devam ettirerek bizden sonraki kuşaklara bu doğallığın aktarılmasını sağlayacağız."
Sağlık, ilçede kurulan kadın kooperatifi vasıtası ile de ürünün katma değerini artırarak hem kadın istihdamının oluşmasına hem de çiftçinin gelirinin artırılmasına katkı sunduklarını dile getirdi.
İhsangazi Üreten İşleyen Eller Siyez Üretim İşletme Kooperatifi Başkan Semra Özcan da proje ile siyez unundan ve bulgurundan yaptıkları mamullerin satarak ev ekonomisine katkı sağladıklarını belirtti.
Proje kapsamında geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan siyez buğdayı üretiminin standartlaştırarak sürdürülebilirliği güvence altına alınırken, buğdaydan elde edilen ürünlerle bölgedeki dezavantajlı konumdaki kadınların istihdama katılması sağlanmış oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!