Siyasilerin kimlik bilgilerini içeren paylaşımlarla ilgili yetkisiz erişim yapılmadığı belirlendi

AA

Alınan bilgiye göre, bazı üst düzey Türk yetkililerin vatandaşlık numaralarını içeren bir Twitter hesabındaki paylaşımların, yabancı ülkeden hizmet alan iki internet sitesinden yapıldığı saptandı.

Paylaşımlarda AK Parti ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 1446 kişinin isim, soy isim ve T.C. kimlik numaralarının bulunduğu belirlendi.

Bu bilgilerin 2008'de siyasi partilerle paylaşılan seçmen verilerinden internete sızan vatandaşlara ait kişisel verilerle örtüştüğü ve yetkisiz erişimin söz konusu olmadığı tespit edildi.