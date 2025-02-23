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        Haberler Gündem Politika Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu | Son dakika haberleri

        Siyasi parti genel başkanlarından Cumhurbaşkanı Erdoğana tebrik telefonu

        DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 19:34 Güncelleme: 23.02.2025 - 19:34
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        Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini telefonla ayrı ayrı arayan DSP Genel Başkanı Aksakal, BBP Genel Başkanı Destici ve HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile ayrı ayrı görüştü.

        Genel başkanlar, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

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