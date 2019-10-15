15 EKİM 2019
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Siyasilerden A Milli Takım'a tebrik

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak liderliğini sürdüren A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

15.10.2019 - 01:22 | Güncelleme: Futbol
Milli Takım

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Milli gururumuz, milli sevincimiz oldunuz. Teşekkürler çocuklar, çok güzelsiniz." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Lider gittiğimiz Fransa'da, Fransa'yla berabere kalarak altın bir puanla lider dönen Milli Takım'ımızı tebrik ediyorum. Geriye kalan 2 maçta da aynı azim ve kararlılıkla mücadele ederek EURO 2020'ye katılacağımıza inancım tamdır." paylaşımında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sizinle gurur duyuyoruz. Mehmetçiklerimize gönderdiğiniz selamı milletçe aldık. İyi ki varsınız." ifadesine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise Twitter'dan, "Bugün duruşunuz, mücadeleniz ve ortaya koyduğunuz karakter ile gururumuz oldunuz. EURO 2020 yolunda sizlere inancımız tam. Yolunuz açık olsun." mesajını paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medyadan, "Helal olsun size! Selam olsun Mehmetçik'e!" paylaşımında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, "EURO 2020 elemelerinde grubunda liderliğini koruyan millilerimizi gönülden kutluyorum." mesajını paylaştı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise Twitter'dan, "Tebrikler ve alkışlar A Milli Takım'ımız için. Helal olsun." ifadesini kullandı.

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