Siyasiler de Threads'de yerini aldı

Twitter'a rakip olarak piyasaya sürülen ve ilk andan itibaren büyük ilgi gören Meta'nın Instagram altyapısı ile kurduğu Threads uygulaması siyasilerin de ilgi odağı olmaya başladı.

İLK GİRENLER BABACAN, İMAMOĞLU VE BAKAN TEKİN OLDU

Yeni sosyal medya uygulaması Threads'e Türk siyasetinden ilk giren isimler DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin oldu.

Babacan, ilk mesajında "Merhaba" ifadesini kullanırken, İmamoğlu ve Bakan Tekin henüz bir paylaşım yapmadı.