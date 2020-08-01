Siyasi partiler videokonferans aracılığıyla bayramlaştı - AK PARTİ-MHP - ANKARA

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin, "Çifte bayram yaşadık, Ayasofya konusunda yaşanan gelişmeler gönlümüzü ferahlattı." dedi.AK Parti Genel Merkezi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı, CHP ve MHP heyetleri ile videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK Üyesi Merve Menekşe ve Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya'dan oluşan heyet, AK Parti heyetiyle videokonferans yoluyla görüşme yaptı.Sarıeroğlu, AK Parti ailesi olarak başta Genel Başkan Devlet Bahçeli olmak üzere tüm MHP camiasının ve teşkilatlarının Kurban Bayramı'nı kutladı.Salgınla mücadelenin devam ettiğini anımsatan Sarıeroğlu, maske, mesafe, temizlik konusunda büyük bir hassasiyet gösterilmesi gerektiğini söyledi.Sarıeroğlu, millete örnek olabilmek için Kurban Bayramı'nda bayramlaşmayı videokonferansla gerçekleştirdiklerini belirtti.Bayramların kucaklaşma olduğunu hatırlatan Sarıeroğlu, "Çok özel ve birbirinden güzel gelenek, göreneklerimiz var. Gelecek bayramlarda bunları sürdürebilmek adına bu bayramda sarılma, kucaklaşma ve el öpmeleri erteleyelim. Milletimiz zaten ilk günden beri güzel bir şekilde kurallara riayet etti, onların sayesinde dünyada önemli bir başarı elde ettik. İnşallah bu bayramda da sonrasında sıkıntı yaşamamak adına hassasiyetle sürdürdüklerine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla çifte bayram yaşandığına işaret eden Sarıeroğlu, "Rabb'imize hamd olsun dün bayram namazı eda edildi, ülkemiz açısından çok kıymetli günlere şahitlik ediyoruz. Bu bağlamda buruk da olsak çifte bayram yaşadık, Ayasofya konusunda yaşanan gelişmeler gönlümüzü ferahlattı." dedi."Adana Demirspor Süper Lige çıksaydı çifte kutlama olacaktı"MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya'ya, Adana Demirspor Kulübü'nün TFF 1. Lig Play-Off finalinde Fatih Karagümrük'e yenildiğini hatırlatan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:"Sayın Başkanım; Adana Demirspor Süper Lig'e çıksaydı cezeryemiz çifte kutlama cezeryesi olacaktı. Ama nasip olmadı, hala üzgünüz. Hayırlısı olsun, siz de geçmiş dönem Adana milletvekilisiniz. Çeyrek asırdır bir hasret vardı şehrimizde. Nasip değilmiş diyoruz, inşallah gelecek sene başaracağız. Biraz buruğuz ama inancımız tam. Seneye inşallah Play-Off'a kalmadan bu işi halledeceğiz."