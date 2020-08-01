Siyasi partiler videokonferans aracılığıyla bayramlaştı - AK PARTİ-MHP - ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin, "Çifte bayram yaşadık, Ayasofya konusunda yaşanan gelişmeler gönlümüzü ferahlattı." dedi.AK Parti Genel Merkezi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı, CHP ve MHP heyetleri ile videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK Üyesi Merve Menekşe ve Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya'dan oluşan heyet, AK Parti heyetiyle videokonferans yoluyla görüşme yaptı.Sarıeroğlu, AK Parti ailesi olarak başta Genel Başkan Devlet Bahçeli olmak üzere tüm MHP camiasının ve teşkilatlarının Kurban Bayramı'nı kutladı.Salgınla mücadelenin devam ettiğini anımsatan Sarıeroğlu, maske, mesafe, temizlik konusunda büyük bir hassasiyet gösterilmesi gerektiğini söyledi.Sarıeroğlu, millete örnek olabilmek için Kurban Bayramı'nda bayramlaşmayı videokonferansla gerçekleştirdiklerini belirtti.Bayramların kucaklaşma olduğunu hatırlatan Sarıeroğlu, "Çok özel ve birbirinden güzel gelenek, göreneklerimiz var. Gelecek bayramlarda bunları sürdürebilmek adına bu bayramda sarılma, kucaklaşma ve el öpmeleri erteleyelim. Milletimiz zaten ilk günden beri güzel bir şekilde kurallara riayet etti, onların sayesinde dünyada önemli bir başarı elde ettik. İnşallah bu bayramda da sonrasında sıkıntı yaşamamak adına hassasiyetle sürdürdüklerine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla çifte bayram yaşandığına işaret eden Sarıeroğlu, "Rabb'imize hamd olsun dün bayram namazı eda edildi, ülkemiz açısından çok kıymetli günlere şahitlik ediyoruz. Bu bağlamda buruk da olsak çifte bayram yaşadık, Ayasofya konusunda yaşanan gelişmeler gönlümüzü ferahlattı." dedi."Adana Demirspor Süper Lige çıksaydı çifte kutlama olacaktı"MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya'ya, Adana Demirspor Kulübü'nün TFF 1. Lig Play-Off finalinde Fatih Karagümrük'e yenildiğini hatırlatan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:"Sayın Başkanım; Adana Demirspor Süper Lig'e çıksaydı cezeryemiz çifte kutlama cezeryesi olacaktı. Ama nasip olmadı, hala üzgünüz. Hayırlısı olsun, siz de geçmiş dönem Adana milletvekilisiniz. Çeyrek asırdır bir hasret vardı şehrimizde. Nasip değilmiş diyoruz, inşallah gelecek sene başaracağız. Biraz buruğuz ama inancımız tam. Seneye inşallah Play-Off'a kalmadan bu işi halledeceğiz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!