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Siyasi parti liderlerinden deprem için geçmiş olsun mesajları

Türkiye'nin 4 bölgesiyle birçok il ve ilçesini etkileyen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle siyasi parti liderleri, 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından bazı illerin vali ve belediye başkanlarından son durum hakkında bilgi aldı

Giriş: 06.02.2023 - 07:08 | Güncelleme: ABONE OL
Siyasi parti liderlerinden deprem mesajları
AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu felaketi en az hasarla atlatmak için dua ediyoruz. Tüm gücümüzle milletimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

KILIÇDAROĞLU, VALİ VE BELEDİYE BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ

AA'nın haberine göre; Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından bazı illerin vali ve belediye başkanlarından son durum hakkında bilgi aldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilde etkili olan deprem felaketi nedeniyle Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Elazığ valileri ile Mersin ve Adana büyükşehir belediye başkanlarını telefonla aradı.

Deprem bölgesindeki son durum hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, "Tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

AKŞENER: MİLLETİMİZE GEÇMİŞ OLSUN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılması için dua ediyorum. Rabbim milletimizi her türlü felaketten korusun." ifadelerine yer verdi.

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