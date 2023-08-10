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        Haberler BBC Diğer Siyasi krizin yaşandığı Pakistan'da genel seçimler ertelenecek

        Siyasi krizin yaşandığı Pakistan'da genel seçimler ertelenecek

        Pakistan'da ulusal parlamento resmen feshedildi. Ancak 90 gün içinde yapılması planlanan seçimler muhtemelen ertelenecek.

        Giriş: 10.08.2023 - 12:42
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        Siyasi krizin yaşandığı Pakistan'da genel seçimler ertelenecek
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        Pakistan’da ulusal parlamento resmen feshedildi. Ancak 90 gün içinde yapılması planlanan seçimler muhtemelen ertelenecek.

        Ülkenin seçim kurulu, seçim bölgeleri sınırlarının güncel nüfus sayımı verilerini yansıtacak şekilde yeniden çizilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu aylar sürecek bir süreç.

        • İmran Han: Hapisteki eski Pakistan liderinin siyasi geleceği sona mı erdi?

        Geçen hafta eski başbakan İmran Han tutuklanarak hapse gönderildi. Han hakkında beş yıl boyunca siyaset yasağı getirildi.

        Askeriyeyle açıkça mücadele eden Han, ordunun seçimlerden "çok korktuğunu” iddia etmişti.

        Cumhurbaşkanı Arif Alvi’nin dün Ulusal Meclis'i feshetmesiyle birlikte geçici hükümet göreve gelecek.

        Görevden ayrılacak Başbakan Şahbaz Şerif hükümetine geçici hükümet liderini belirlemek için üç günlük süre verildi.

        Pakistan Yüksek Seçim Kurulu’ndan üst düzey bir yetkili, BBC'ye yaptığı açıklamada, “Seçimler nüfus sayımının ardından yapılacak. Bu da yaklaşık dört ay sürecek. Sonuç olarak, seçimler gelecek yıla kadar ertelenebilir” dedi.

        Şerif de, son zamanlarda gazetecilere verdiği demeçlerde, ülkenin “ulusal birlik olmadan ilerleyemeyeceğini” ve seçimlerin bu yıl yapılmayabileceğini söyledi.

        Bazı siyasi eleştirmenlere göre, seçimin ertelenmesinin ardında hükümetteki seçim ittifakı Pakistan Müslüman Ligi’nin (PML-N) IMF’den alınan kurtarma paketine rağmen enflasyonun devam eden etkisi ile İmran Han’ın popülaritesi karşısında seçimleri kazanmaktan emin olamaması yatıyor.

        Pakistan siyasetini yakından takip eden analist Rasool Bakhsh Raees, tutuklanmasının eski bir kriket yıldızı olan İmran Han’ın popülaritesini artıracağını öne sürüyor.

        İmran Han, Mayıs ayında yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alındı. Ardından ülke çapında başlayan ve bazı askeri binalara yönelik saldırıların da olduğu gösterilerde en az sekiz kişi öldü, bin 400'ten fazla kişi de gözaltına alındı.

        Kendisine yönelik yolsuzluk iddialarını reddeden 70 yaşındaki siyasetçi, askeri kendisini eninde sonunda hapse atmayı ve partisini yok etmeyi amaçladığını iddia etmişti.

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