Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Televizyon

Siyasetten uzak bambaşka bir sohbet... "Fatih Altaylı ile Bire Bir" Bloomberg HT'de!

Siyasetten uzak bambaşka bir sohbet... 'Fatih Altaylı ile Bire Bir', Bloomberg HT'de. Fatih Altaylı, bu akşamki konuklarıyla birlikte izleyicilere yine keyifli bir sohbet sunacak

Giriş: 18.01.2023 - 18:47 | Güncelleme: ABONE OL
Siyasetten uzak bambaşka bir sohbet...
HABERTURK.COM

Siyasetten alabildiğince uzak, güncele olabildiğince yakın... Yaşam, sanat, bilim, hobiler, spor; hayatı güzelleştiren ve günün merak edilen her şeyi bu programda yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın bu akşamki konukları; oyuncu Nazan Kesal, müzisyen Jehan Barbur, oyuncu Naz Çağla Irmak ve şef Aydan Üstkanat oluyor.

Ekranlara Bloomberg HT'den yansıyan 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de Fatih Altaylı, bu akşamki konuklarıyla birlikte izleyicilere yine keyifli bir sohbet sunacak.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir' 18 Ocak Çarşamba saat 23.10'da Bloomberg HT'de!

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
EYT maaş hesaplama tablosu
EYT maaş hesaplama tablosu
Ormanı yakan şüpheli gözaltında
Ormanı yakan şüpheli gözaltında
Binada çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi
Binada çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi
Flamingolar neden pembedir? Aslında değiller desek?
Flamingolar neden pembedir? Aslında değiller desek?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.