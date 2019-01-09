Yerel seçim süreci tüm hız devam ediyor. Son olarak seçmen listeleri askıya çıkarken, partilerin adayları da bir bir tanıtılmaya başlanmış durumda. Fakat bu yıl, önceki seçimlerden farklı olarak, aday tanıtımında geleneksel yöntemlerin yerine dijital iletişim platformlarının aktif kullanılması bekleniyor.

Türkiye nüfusun yüzde 67‘si, yani 54 milyon kişi aktif internet kullanıcısı durumunda. Araştırmalar, bu kişilerin günde ortalama 7 saatini internette geçirdiğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla kitleye ulaşmak isteyen siyasilerin dijital teknolojileri kullanmasının önemi dikkat çekiyor.

Uzmanlar, önceki dönemlerde bir meydana yüzbinlerce insan toplama hedef olan politikacıların, artık saniyeler içerisinde üretilen bir video ile milyonlarca insana ulaşıp fikirlerini değiştirebildiğini belirtiyor. Bu sayede, adayların çok daha güçlü bir şekilde siyasal pazarlama yönetimi uygulamasına olanak sağlamadığı aktarılıyor.

Özellikle ABD'de dijital sistemlerin yoğun bir şekilde kullanıldığı biliniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da, "Eski tarz kampanya yöntemlerini terk ediyoruz" şeklindeki açıklaması, önümüzdeki dönemde dijital medyanın aktif bir şekilde kullanılacağının güçlü bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

'İLGİ ÇEKMEYEN KAMPANYAYI İPTAL EDİN'

Adayların dijital propagandalarının nasıl olması gerektiği hakkında bilgiler paylaşan Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk, "Tüm pazarlama eylemleri birbirini bütünlemeli. Fiziksel bir aktiviteye dijital destek olurken, fiziksel aktivitede seçmenler sosyal medyaya yönlendirilerek güç paylaşımı yapılmalı. Bütçeleme yapılırken de esneklik payı bırakılmalı ve en önemlisi ölçülemeyen yatırımlardan kaçınılmalı. Dönüşüm getirmeyen, ilgi çekmeyen tüm dijital kampanyalar iptal edilerek verimli olanlara yatırım artırılmalı" dedi.

Dijital tarafta hedef sayfaların tasarlanması gerektiğini vurgulayan Pamuk, "Burada sayfa içerisinde ziyaretçilerden geri bildirim alınabilecek formlar tasarlanmalı ve görüşleri veri madenciliği metotları ile analiz edilerek seçmenin mevcut duygu analizi yapılmalı. Böylelikle yukarıda anlatılan yöntemlerle yönlendirilen kullanıcıların mevcut duygu durumu, parti ve adaya karşı olan tutumları net bir şekilde sayısal veriye çevrilebilecektir" ifadesini kullandı.

'KİTLELERİ SEGMENTLERE AYIRMAK MÜMKÜN'

Bütçeyi doğru kullanabilmek için de teknolojilerden yararlanmayı öneren Emrah Pamuk, "The ADX DSP sistemi ile lokasyon hedeflemek mümkün. Lokasyon hedefleme seçenekleri, bir kullanıcının nerede yaşadığı, kampanyaların hedef kitle ile alakalı olmasını sağlamak ve kitleyi segmentlere ayırmak için kullanılıyor" diye konuştu.

Pamuk, The ADX DSP sistemi ile yeniden hedefleme, kelime hedefleme, teknik hedefleme ve zaman hedefleme gibi yöntemlerden de faydalanabileceğini aktardı.