Siyanür nedir? sorusu İstanbul ve Antalya'dan gelen haberlerin ardından soruluyor. Önce İstanbul Fatih'te yaşayan 4 kardeş kapıya bıraktığı notla siyanürle zehirlenerek yaşama veda etti, ardından bugün Antalya'dan gelen acı haber herkesi üzdü. Antalya'da 4 kişilik bir aile siyanür ile zehirlenmiş halde ölü bulundu. Siyanür maddesi ile ilgili detaylar haberimizde.

SİYANÜR NEDİR?

Siyanür, siyano grubu, bir karbon ve ona üç bağlı azot içeren kimyasal bileşiklere verilen addır. Çeşitleri, günümüzde farklı endüstri kollarında kullanılmaktadır. Siyanür, madencilikte de altın ve gümüş liç proseslerinde kullanılmaktadır. Hidrosiyanik asit 28 santigrat derecede kaynama noktasına ulaşır ve acı badem kokusuna sahiptir.

SİYANÜR ZEHİRLİ MİDİR?

Siyanür oldukça zehirli bir bileşendir. Ancak siyanürün organik bileşikleri nitril grubu altında isimlendirilir ve çoğu zehirli olmaktan uzaktır. Siyanürü doğal olarak üreten birçok bitki, bakteri ve böcek vardır. Kiraz, badem, kayısı, şeftali, erik, fasulye, patates, turp, lahana, şalgam, brokoli ve mısır siyanürlü bileşikleri doğal olarak üretmektedir.

SİYANÜR ZEHİRLENMESİ NASIL OLUR?

Yüksek miktarda siyanür, büyük tehklike arz eder. Siyanür kanda bulunan Methemoglobin maddesine geri dönüşümsüz bir şekilde bağlanarak etkinlik gösterir. Bu özelliği kanın dokulara oksijen perfüzyonunu sağlayamaması sonucu hipoksiye ve sonuçta hipoksik şoka neden olur. Oksijen mevcuttur fakat kanda taşınamaz. Vücut adeta oksijen havuzunda boğulur. Bu durum çok yüksek oranda ölümle sonuçlanır.

SİYANÜR YASAKLANMALI

Habertürk'e konuşan ve Türkiye'de 48 saat içinde İstanbul ve Antalya'da 'siyanür' ile gerçekleşen iki toplu intiharın ardından Psikiyatrist Dr. Ayhan Akcan, şu değerlendirmede bulundu: "Toplumların yüzde 5'i ağır depresyon yaşar ve bunun 3'te 1'i ise intiharı düşünür. Türkiye'de 1 milyon insan intihar eğilimi içinde. Bu maddenin hemen, ez az 2-3 ay satışının yasaklanması gerekmektedir. Toplumun hafızası unuttuktan sonra ise terör vakalarının ardından suni gübre, bidonla benzin satışı gibi alım-satımı mutlaka denetim altında kontrole taabi olmalıdır"