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Kuş cennetini tehdit eden manzara! Siyaha büründü, denize dökülüyor

Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Nehri'nin denize dökülen kısmında, su siyah renge döndü. Bir ay önce başlayan ve son günlerde etkisini artıran kötü koku ile birlikte rengi tamamen değişen nehrin, geçtiği Göksu Deltası Kuş Cenneti'ndeki canlılara zarar görmesinden endişe ediliyor. Vatandaşlar, kirliliğin nedeninin tespit edilip, önlem alınmasını istiyor

Giriş: 20.12.2022 - 15:06 | Güncelleme: ABONE OL
Siyaha büründü! Kuş cennetinden geçip denize dökülüyor
DHA

Mersin'de, Göksu Deltası Kuş Cenneti'nden geçip denize dökülen Göksu Nehri'nde su siyaha döndü

Silifke ilçesinden geçip denize dökülen Göksu Nehri'nde yaklaşık bir aydır zaman zaman siyah akan ve son 15 gündür rengi daha da koyulaşan sudan yayılan kötü koku tedirgin etti.

Nehir kenarında yoğunlaşan kirli su, balçık görünümü oluşturdu.

Göksu Nehri, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında olan ve dünyanın en önemli kuş göç yolları üzerinde bulunan Göksu Deltası Kuş Cenneti'nin içinden geçip, denize dökülüyor.

Kirliliğin kuş cennetinde yaşayan canlılara zarar vermesinden endişe ediliyor.

Vatandaşlar, kirliliğin nedeninin tespit edilip, önlem alınması için yetkililerde yardım istedi.

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