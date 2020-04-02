Siyah ürünlerde fiyat indirimi

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Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı Kalorifer yakıtında 17, Fuel Oilde 19 ,Yüksek kükürtlü Fuel oilde 12, kuruş fiyat indirimi meydana gelmiştir.