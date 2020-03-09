Siyah ürünlerde fiyat indirimi

Bu geceden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı Kalorifer yakıtında 37, Fuel Oilde 38, Yüksek kükürtlü Fuel oilde 21 kuruş fiyat indirimi meydana gelmiştir.

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