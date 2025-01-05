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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp'in, 16'ncı bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        'Siyah Kalp'in, 16'ncı bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin, ilgiyle izlenen dizilerinden 'Siyah Kalp'in, merakla beklenen 16'ncı bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 00:28 Güncelleme: 05.01.2025 - 00:31
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        2'nci tanıtım yayınlandı
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        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in, merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.

        'Siyah Kalp'in 16. Bölüm 2.Tanıtımı;

        Yönetmenliğini; Ali Balcı’nın, senaristliğini; Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

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        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Siyah Kalp

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