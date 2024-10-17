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        Haberler Bilgi Magazin SİYAH KALP 6. BÖLÜM İZLE! Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri burada

        Siyah Kalp 6. bölümüyle bu akşam Show TV'de! Siyah Kalp'in yeni bölümünde neler olacak?

        Show TV'nin Tims&B Productions imzalı Siyah Kalp dizisi, 17 Ekim Perşembe akşamı 6. Bölümüyle ekrana geliyor. Başrollerinde Burak Tozkoparan, Hafsanur Sancaktutan ve Aras Aydın'ın yer aldığı Siyah Kalp 6. bölüm izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Yapımın yeni bölümünde Sevilay'ın nikah masasında "hayır" demesi herkesi şoka uğratırken Hikmet, öfkeden deliye döner. İşte, Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 09:04 Güncelleme: 17.10.2024 - 09:04
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        • 1

          Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Siyah Kalp, 17 Ekim Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Burak Tozkoparan, Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Ece Uslu gibi isimleri bir araya getiren Siyah Kalp 6. bölüm izle ekranı araştırılıyor. Yeni bölümde Şansalanlar yaşanan krizleri atlatmaya çalışırken kendilerini beklenmedik tehlikenin ortasında bulurlar. Bu tehlike ise onlara en yakınlarından gelmiştir. İşte, Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD,kesintisiz, tek parça…

        • 2

          SİYAH KALP YENİ BÖLÜM İZLE

          Show TV ekranlarının sevilen dizisi Siyah Kalp 6. bölümü ile 17 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00'de izleyicisi ile buluşuyor.

          Yönetmenliğini Ali Balcı’nın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizinin yeni bölümünü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

          SİYAH KALP 6. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SİYAH KALP’İN 6. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

          Siyah Kalp’in 6. Bölümünde; Sevilay’ın nikah masasında “hayır” demesi herkesi şoka uğratırken Hikmet, öfkeden deliye döner.

        • 4

          Sevilay’ın kararı Melek ve Cihan’ı mutlu eder. Nuh da beklemediği bu durum karşısında sevincini gizleyemez.

        • 5

          Artık âşıkların önünde bir engel kalmazken herkes duyguları konusunda çekinmeden adımlar atar.

        • 6

          Cihan ve Sevilay’ın ikizlere karşı duyguları artık Samet ve Hikmet tarafından açıkça fark edilir. Bu durum Sumru’yu iyice çıkmaza sokar.

          Sırrının ortaya çıkmasından korkan Sumru hala Melek ve Nuh’un tehdidi altındadır.

        • 7

          Şansalanlar yaşanan krizleri atlatmaya çalışırken kendilerini beklenmedik tehlikenin ortasında bulurlar. Bu tehlike ise onlara en yakınlarından gelmiştir.

        • 8

          SİYAH KALP OYUNCU KADROSU

          Senaryosunu Yıldız Tunç'un üstlendiği Siyah Kalp'in kadrosunda;

          Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

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