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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp', 24'üncü bölümüyle ekrana geldi

        'Siyah Kalp', 24'üncü bölümüyle ekrana geldi

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp', dün akşam 24'üncü bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, övgü dolu yorumlar aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 11:50 Güncelleme: 14.03.2025 - 11:50
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        Melek için seçim zamanı
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        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam 24'üncü bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, övgü dolu yorumlar aldı.

        'SİYAH KALP'İN 24'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Sevilay ile konuşmak için konağa gelen Nuh, beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Nuh ısrarcı olunca Türkan polisi aradı. Nuh, polislere durumu anlatmaya çalışırken Sevilay’ın onu reddetmesiyle iyice köşeye sıkıştı. Polisler, Nuh’u gözaltına aldı ve geceyi nezarethanede geçirdi.

        Nuh, Sevilay ile konuşmak için konağa geldi;

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        Sumru'yu takip ederken kaza yaptığını gören Hikmet, ona yardım etmedi. Sumru, yardım istemesine rağmen Hikmet, onu orada bırakıp olay yerinden uzaklaştı. Yoldan geçen bir araç durup ona yardım etti ve hastaneye götürdü. Nuh, Sumru’nun kazasının detaylarını öğrenmeye çalışırken Enise, Hikmet'i ağzından kaçırdı ve olayların fitilini ateşledi.

        Nuh, Hikmet’ten kendi yöntemiyle hesap sormak için bir plan yaptı. Hikmet’e oyun oynayan Nuh, onun araba hurdalığında gözünü açmasını sağladı. Ancak Nuh, arabada Hikmet’in yanında Harika’nın da olduğunu öğrenince derhal planını iptal etti. Harika ve Hikmet, olan biteni anlatmak için Cihan'ı aradılar. Nuh’un kendilerini öldürmek istediğini söylemeleri üzerine Cihan deliye döndü.

        Nuh, Hikmet'e ders vermek istedi;

        Melek de dâhil olmak üzere herkes Nuh’a karşı büyük bir tepki aldı. Melek, Cihan’ı durdurmaya çalışsa da başaramadı. Nuh’un artık düzeleceğine dair hiçbir umudu kalmayan Cihan, Melek’e, 'Ya Nuh ya ben' diyerek kesin bir rest çekti. Melek, zor bir seçim yapmak zorunda kaldı. Cihan’la olmak isteyen Melek, ondan biraz zaman istedi.

        Melek’in konağı terk edip Cihan’a gitmeye karar verdiğini söylemesiyle Nuh elindeki silahı kendi üzerine doğrulttu ve 'Gidersen kendimi öldürürüm' dedi. Nuh’un kendi hayatını ortaya koymasıyla Melek bir çıkmazın içine girdi. Cihan’a yaşananları anlattı ancak Cihan için bu açıklamalar yeterli değildi. Polisler, Hikmet ve Harika’yı öldürmeye teşebbüs suçundan Nuh’u gözaltına almak için konağa geldi. Aynı anda başka bir polis ekibi de Hikmet’in evine operasyon düzenledi.

        "Eğer gidersen Nuh diye bir ikizin olmaz!";

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        Melek, klinikten çıkarken tanımadığı iki adam tarafından kaçırılmaya çalışıldı. Korku içinde ne olduğunu anlamaya çalışırken Melek’in karşısına çıkan Cihan soğukkanlı bir tavırla, kendisini kaçırdığını söyledi.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        Yönetmenliğini; Murat Saraçoğlu ile Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaryosunu; Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe akşamı 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Siyah Kalp

        BURÇLAR

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