Siyah Kalp 17. bölüm canlı izle ekranı! İşte Siyah Kalp'in yeni bölümünde yaşanacaklar
Show TV'nin sevilen dizilerinden olan Siyah Kalp, her Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Siyah Kalp 17. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Tims&B Productions imzalı dizinin yeni bölümünde Sumru yeni bir sayfa açıyor! İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…
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Show TV’nin her Perşembe akşamı izleyicilerle buluşturduğu Siyah Kalp, 16 Ocak Perşembe akşamı 17. bölümü ile ekrana geliyor. Yönetmenliğini Ali Balcı’nın üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Sevilay ve Melek’in durumu bir kez daha Nuh ile Cihan’ı karşı karşıya getirir. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyenler için Siyah Kalp 17. bölüm canlı izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD…
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SİYAH KALP’İN 17. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Hikmet ve Esat’ın planı Sevilay ve Melek’i uçurumun kenarına sürükler.
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Hikmet son anda Sevilay’ın da arabada olduğunu fark edince onları kurtarmaya çalışır.
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Sevilay ve Melek’in durumu bir kez daha Nuh ile Cihan’ı karşı karşıya getirir.
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Yaptıklarından dolayı pişman olan Cihan durumu düzeltmeye çalışsa da artık kendi ailesi dahil herkes ona karşı gelmektedir.
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Tahsin’in duygularını duyduktan sonra yeni bir sayfa açan Sumru, Gürcan’ın karısının dükkanı satacağını öğrenir.
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Her şeyin düzeleceğini düşündüğü an yaşanan bu gelişmeler Sumru’nun karşısına yeni zorluklar çıkaracaktır.
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SİYAH KALP YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Siyah Kalp dizisinin 17. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
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