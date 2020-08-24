SİYAD'da ödüller 'Kız Kardeşler'e

52. SİYAD ödülleri sahiplerini buldu. En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 8 dalda ödül alan Emin Alper'in 'Kız Kardeşler' filmi ödüllere damga vurdu.



Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyelerinin oylarıyla belirlenen 52. SİYAD Ödülleri, dün akşam sahiplerini buldu.

SİYAD’ın YouTube sayfasından Tuğrul Türek‘in sunumuyla canlı olarak yayınlanan ödül törenine, yönetmen Emin Alper'in 'Kız Kardeşler' filimi damga vurdu.

'Kız Kardeşler'

11 dalda aday gösterilen 'Kız Kardeşler' En İyi Film, En İyi Yönetmen dahil 8 dalda ödüle layık görüldü.

Alican Yücesoy

Alican Yücesoy, 'Küçük Şeyler' filmiyle 'En İyi Erkek Oyuncu', Damla Sönmez ise 'Sibel' filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.

Füsun Demirel

Usta oyuncu Füsun Demirel 'Görülmüştür' filmiyle 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu', Kubilay Tunçer ise 'Kız Kardeşler' filmindeki rolüyle 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü aldı.

Coşkun Aral

SİYAD'ın 'Onur Ödülü'nün sahipleri Zuhal Olcay ile belgesel sinemacı Thomas Balkenhol olurken, Emek Ödülleri ise İZ TV kurucusu Coşkun Aral ve Prof. Sami Şekeroğlu ile Prof. Sami Şekeroğlu Sinema TV Merkezi’ne emek vermiş Sinema Televizyon Bölümü mezun ve öğrencilerine verildi.

'Parasite'

SİYAD, En İyi Yabancı Film ödülünü bu yıl Oscar da kazanan Boog Joon Ho'nun 'Parasite' adlı filmine verdiğini daha önce açıklamıştı. Ödül töreninde, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden usta sinema yazarı Cüneyt Cebenoyan da anıldı.

'Kraliçe Lear'

52. SİYAD ÖDÜLLERİNİ KAZANANLAR

En İyi Film:

Kız Kardeşler

En İyi Yönetmen:

Emin Alper (Kız Kardeşler)

En İyi Senaryo:

Emin Alper (Kız Kardeşler)

En İyi Kadın Oyuncu:

Damla Sönmez (Sibel)

En İyi Erkek Oyuncu:

Alican Yücesoy (Küçük Şeyler)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Füsun Demirel (Görülmüştür)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

Kubilay Tunçer (Kız Kardeşler)

En İyi Görüntü Yönetimi:

Emre Erkmen (Kız Kardeşler)

En İyi Kurgu:

Çiçek Kahraman (Kız Kardeşler)

En İyi Müzik:

Giorgos Papaioannou ve Nikos Papaioannou (Kız Kardeşler)

En İyi Sanat Yönetimi:

Osman Çankırılı (Kız Kardeşler)

En İyi Uzun Metraj Belgesel:

Kraliçe Lear (Pelin Esmer)

En İyi Kısa/Orta Metraj Belgesel:

Gulyabani (Gürcan Keltek)

Giovanni Scognamillo En İyi Fantastik Film:

Cadı Üçlemesi: 13+ (Ceylan Özgün Özçelik)

En İyi Kısa Film:

Ablam (Burcu Aykar)

En İyi İlk Film:

Görülmüştür (Serhat Karaaslan)