NBA'e 7 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz'ın 12 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle oynadığı maçta Rockets'ı 20 sayı farkla yenerek üst üste 7, bu sezon 23. galibiyetini elde etti.

All-star pivotu Joel Embiid'in üst üste 7 maçtır 30 sayı ve üzerinde performans sergilediği Sixers'ta, Andre Drummond 13 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün sakatlığı nedeniyle forma giymediği Rockets'ta, Christian Wood ve Jalen Green 14'er sayıyla oynadı.

CEDİ OSMAN'DAN GALİBİYETE 15 SAYILIK KATKI

Milli oyuncu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, deplasmanda Sacramento Kings'i 109-108 mağlup etti.

Maçta 31 dakika süre alan Cedi Osman'ın 15 sayı, 3 ribaunt, 1 asistlik performans sergilediği Cavaliers'ta, Jarrett Allen 18 sayı, 17 ribauntla takımını sürükledi. Kevin Love da mücadeleyi 18 sayıyla tamamladı.

Kings'te Tyrese Haliburton 21, Buddy Hield 19 sayıyla salondan ayrıldı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 103-99

Detroit Pistons-Utah Jazz: 126-116

Boston Celtics-Indiana Pacers: 101-98 (uzatmada)

New York Knicks-San Antonio Spurs: 111-96

Houston Rockets-Philadelphia 76ers: 91-111

Portland Trail Blazers-Brooklyn Nets: 114-108

Sacramento Kings-Cleveland Cavaliers: 108-109