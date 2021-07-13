Sivrisinek vakalarının azaltılması için dere yataklarının ıslahı şart

Prof. Dr. Sönmezoğlu, artan sivrisinek sorununa ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, bu yıl farklı sivrisinek türleriyle karşı karşıya kalındığını anlattı.
Sönmezoğlu, "Bu sene çok daha farklı sivrisineklerle karşılaştı insanlar ve bunların her zaman alışık oldukları sivrisinek olmadığını da fark ediyorlar. Daha iri, çizgili ve çok can yakan sivrisinekler. Ortaya çıkan sivrisinek ısırıkları alışık olduğumuz minik kızarıklıklardan daha farklı. Daha geniş, sıcak, ağrılı, çok yoğun kaşıntılı ve o kaşıntı nedeniyle vücutta yaralar oluşuyor. Onun üzerine bakteriler eklenip ikincil yaralarla çok daha dehşetli bir görünüm ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu yıl biraz farklılık var." ifadelerini kullandı.
Sivrisineklerin artışındaki nedenlere değinen Sönmezoğlu, şu bilgileri verdi:
"Sivrisinek türlerinin artması, çok fazla türün gelmesinin yanında bu sene yaz yağmurları da beklediğimizden daha fazla oldu. Bu da su birikintileri ve henüz ıslah edilmemiş dere yataklarının da durağan sularla dolmasına neden oldu. Çünkü sivrisineklerin dişileri sadece kanla besleniyorlar ve beslendikleri zaman yumurtlayabiliyor. Sivrisineklerin yumurtlamaları için durağan su gerekiyor. Yani ne kadar durağan su, o kadar çok sivrisinek demektir ki bu sene biz bunu gördük. Özellikle Avcılar ve Sarıyer'den çok büyük bildirimler var. Ama beni Levent'ten de bir hastam aradı. Aynı lezyonların fotoğraflarını çekip göndermiş. Dolayısıyla İstanbul'un her yerinde varlar."
- Islah edilmemiş dere yataklarındaki su birikintileri en önemli odak
Çeşitliliğin artması nedeniyle farklı alerjenlerin gözlendiğini ifade eden Sönmezoğlu, sivrisineğin sokması sırasında salyasındaki proteinlere karşı ani gelişen alerjik reaksiyon olarak yorumlanan skeeter sendromunun daha çok çocuklarda görüldüğünü söyledi.
Prof. Dr. Sönmezoğlu, bu sendromda hızlı şekilde kızarıklık, şişlik, ağrı, kaşıntı gibi birkaç gün süren reaksiyonların ortaya çıktığını, ileri aşamada kas, karın ağrısı ve ishalin görülebildiğini, soğuk uygulamanın reaksiyonu belirgin olarak azalttığını aktardı.
Çok nadir de olsa daha ağır reaksiyonların ortaya çıkabileceğini dile getiren Sönmezoğlu, "Şiddetli bir baş ağrısı, kaşıntı, kas, eklem ağrıları olduğunda mutlaka doktora gidilmesi lazım. Daha hızlı gelişen vakalarda solunum sıkıntısı da ortaya çıkıyor." dedi.
Meral Sönmezoğlu, yetişkinlerde de alerjik reaksiyonların görülebildiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Sivrisineklerden nasıl kurtuluruz? Onları yaşam alanlarından nasıl uzaklaştırırız? Esas önemli olan nokta bu. Çok iyi biliyoruz ki sivrisineklerin dişilerinin yumurtlamak için duran suya ihtiyaçları var. Nerede su birikintisi varsa o sivrisineklerin yuvalanmaları, üremeleri için odak oluşturacaktır. Bu yağmurlardan sonra oluşan ıslah edilmemiş dere yataklarındaki su birikintileri en önemli odakları oluşturdu ve İstanbul'da da çok fazla. Çok kalabalık bir şehir. Dolayısıyla bu dere yataklarının ıslah edilmesi, yağmurlardan sonra su drenajlarının sağlanması, mevcut olan birikintilerin ilaçlanması acil önlemler arasında."
- "Sivrisinekler vektördür, hastalık taşırlar"
Sivrisineklerin sıtma, batı nil virüsü gibi birçok virüs ve patojeni taşıyabildiğini dile getiren Sönmezoğlu, şunları kaydetti:
"Türkiye, batı nil virüsü için haritanın en yoğun olduğu ülkelerden bir tanesi. 'Yok, bulaştırmaz.' diyemeyiz. Bu vakaların bir kısmı batı nil virüsü olabilir. Trakya bölgesinde veteriner hekimler bir çalışma yapmışlar. 5 bin sivrisineği taramışlar, bir tanesinde batı nil virüsünü izole etmişler. Bu önemlidir. Yani bu bölgede batı nil virüsü var demektir ama yüzde 80'i hafif geçtiği için biz onu ayırt edemiyoruz. Testleri de oldukça pahalı. Çok zor testler, her hastanede olan testler değil. Dolayısıyla tanısını koyamasak da biliyoruz ki sivrisinekler batı nil virüsünü taşıyabilirler."
Prof. Dr. Sönmezoğlu, sivrisineklerin vektör olduğunu ve hastalık taşıdığını vurgulayarak, "Oldukça kirli yerlere de kondukları için dolayısıyla sivrisineklerden mutlaka uzak durmak ve mutlaka onları ilaçlayarak yok etmek ama evlerde de bireysel önlemler almak gerekir diyorum." değerlendirmesini yaptı.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!