"Sivil üniversite" ADA'nın çevrim içi başlayacak eğitimlerine binlerce kişi başvurdu

AA

ADA'nın Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) iş birliğinde Mart 2019'da hayata geçirdiği atölye eğitimlerinin kış dönemi, Kovid-19 salgını sebebiyle çevrim içi olarak düzenlenecek.

Salgının entelektüel faaliyetleri durma noktasına getirmesi ve özellikle uzaktan eğitimdeki üniversite öğrencilerine ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirebilme imkanı tanınması amacıyla ADA'nın kış dönemi atölye eğitimlerinden ücret alınmayacak.

Farklı yaş ve eğitim grubundan herkesin katılabildiği atölye eğitimleri, 28 Aralık'ta başlayacak ve 7 Mart'a kadar devam edecek.

ADA'nın sosyal medya ağları üzerinden kayıt yapılabilecek 26 alandaki kış dönemi atölye eğitimleri şöyle:

"Psikoloji, edebiyat, tarih, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, antropoloji, ekonomi, hukuk, sinema, tiyatro, müzik, kişisel gelişim, insan kaynakları, bilimsel araştırmalar, göç, Arapça, divan edebiyatı, İbranice, Farsça, İslam sanatları, iletişim, coğrafya, arkeoloji, felsefe, hitabet-diksiyon."

- Eğitimler gönüllü akademisyenlerce veriliyor

ODTÜ, ASBÜ, Hacettepe, Ankara, Bilkent, Başkent, Yıldırım Beyazıt, Ankara Hacı Bayram Veli ve Kırıkkale gibi üniversiteler ile çeşitli eğitim kurumlarından akademisyenlerin gönüllülük esasıyla verdiği eğitimler, kişilere ilgi duydukları konularda akademik derinlikte bilgilenme imkanını tanıyor.

Yüzde 70 devam zorunluluğu ve sembolik bir bitirme makalesi sunma şartı bulunan atölyeleri başarıyla tamamlayanlara katılım sertifikası verilecek.

- Türkiye geneli ve yurt dışından yaklaşık 4 bin kişi başvurdu

ADA Genel Koordinatörü Ercan Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle mart ayı itibarıyla yüz yüze eğitimleri sonlandırmak zorunda kaldıklarını, eylül ayından sonra da salgının tekrar yükselişe geçmesinden kaynaklı olarak eğitimleri çevrim içi sürdürme kararı aldıklarını anlattı.

Demirci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ADA'nın çevrim içi düzenlenecek kış dönemi eğitimleri, Türkiye'nin her yerinden hatta yurt dışından katılımla gerçekleşecek. Ankara yoğunluklu olmakla birlikte Fransa ve Almanya'nın yanı sıra Hakkari'den Tekirdağ'a uzanan farklı illerden öğrencilerimiz var. Kayıtlarımız 28 Aralık'a kadar devam edecek ve şimdiden yaklaşık 4 bin başvuru aldık. Bunun biraz daha artacağını düşünüyoruz. Aslında bu tecrübe bize daha sonrasında yüz yüze eğitime geçsek de çevrim içi eğitimleri de devam ettirme anlamında bir sorumluluk yükledi.

Amacımız genç arkadaşlarımızın koordinasyonunda faaliyetlerimizi gerçekleştirmek. Kış döneminin idaresini de yüksek lisans hazırlık sürecindeki genel direktörümüz Ayşenur Kurt ve mutfakta çalışan 52 genç arkadaşımız gerçekleştiriyor. Aslında bu uygulamamız da başlı başına bir atölye."

- "İnsanlara hobi seviyesinin üstüne çıkan bir noktada katkı sağlamak istiyoruz"

ADA'nın Ankara Kalesi'nin bulunduğu bölgede, bin civarındaki sanat atölyesinin yakınında tarihi ve mistik bir ortamda faaliyet gösterdiğine işaret eden Demirci, salgının en kısa sürede bitmesi ve tekrar bu ortamda yüz yüze eğitimlere geçebilmeyi umduklarını vurguladı.

Ercan Demirci, kamu yararı gözeten fakat hiçbir şekilde kamu kaynaklarını kullanmayan ADA'nın sosyal, kültürel, sanatsal, akademik ve entelektüel kaygısı olan insanlara hizmet etmeyi amaçlayan bir yapılanma olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Üniversitelerin uzaktan eğitime devam ettiği, akademik faaliyetlerin yapılamadığı bu süreçte eğitimlerimize yoğun bir ilgi gösterildiğine şahit olduk. Sadece sosyal medya hesaplarımızdan duyurmamıza karşın binlerce kişi atölyelerimize ilgi gösterip, kayıt yaptırdı. Bu her şeyden önce doğru bir istikamette yürüdüğümüzü gösteriyor. Ayrıca insanların akademik ve sosyal kaygıları itibarıyla nitelikli adresler aramasının pandemi sürecinde yoğunlaştığını düşünüyorum."

Sosyal bilimlere merak duyan, akademik kariyer düşünen kişiler ile üniversite eğitimi almadan kendini entelektüel anlamda geliştirmek isteyenlere bir alternatif sunmayı amaçladıklarını belirten Demirci, "İnsanlara hobi seviyesinin üstüne çıkan bir noktada katkı sağlamak istiyoruz, herkese kapımız sonuna kadar açık. Keyifli bir 10 haftalık eğitim programı yürüteceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.