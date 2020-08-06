Siverek'te Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim - ŞANLIURFA

AA

Siverek Kaymakamlığınca organize edilen ve tüm kamu kurumlarının katıldığı denetimlerde vatandaşlara maske takmanın önemi anlatıldı.Ekiplerce vatandaşın yoğun olduğu 15 Temmuz Demokrasi ve Hürriyet Caddesi'nde yapılan denetimde maske dağıtılarak, sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımının önemi anlatıldı.İş yerlerine de giren ekipler, sosyal mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi, işletme çalışanlarına uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verildi.İlçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım'ın da katıldığı denetimde, vatandaşlar uyarılarak sosyal mesafe kuralına uymaları istendi.Yıldırım, gazetecilere, denetimlerdeki amacın Kovid-19 tehlikesinin devam ettiğini anlatmak olduğunu belirterek, "Amaç salgın hastalığın devam ettiğine yönelik farkındalık oluşturmak ve halka bunu duyurmaktır. Denetimlerdeki amaç vatandaşı cezalandırmak değil, bunun ciddi bir konu olduğunu vatandaşlara anlatmaktır." diye konuştu.Denetimler sırasında maskesiz olduğu için polis tarafından uyarılan Sedat Çiftseven (12),"Evden acele çıkınca maske almayı unuttum. Sağ olsun polis abla bana maske verdi." dedi.