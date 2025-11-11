Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Siverek nerede? Siverek hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Siverek nerede? Siverek hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Ülkemizin önemli yerleşim merkezlerinden biri olan Siverek, tarihi dokusu ve kültürel ile dikkat çekiyor. Siverek, Fırat Nehri'ne yakınlığıyla bölgenin ekonomik ve kültürel açıdan önemli ilçelerinden biri olarak bilinir. Peki Siverek nerede?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 12:04 Güncelleme: 11.11.2025 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siverek nerede?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siverek, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan önemli bir ilçedir. Tarihi ve köklü olmasının yanı sıra yüzölçümü olarak da oldukça büyüktür. Bulunduğu şehrin merkezine yaklaşık 95 kilometre uzaklıkta yer alır. Diyarbakır’a da oldukça yakın konumdadır. Peki Siverek hangi şehirde ve hangi bölgede yer alıyor? İşte Siverek hakkında merak edilen tüm detaylar…

        SİVEREK NEREDE?

        Siverek nerede? Ülkemizde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Şanlıurfa il sınırları içerisinde konumlanır. Şehir merkezinin kuzeybatı bölümünde konumlanır. Söz konusu ilçe, Diyarbakır ve Adıyaman illerine de oldukça yakındır. Siverek;

        • Şanlıurfa şehir merkezine uzaklığı yaklaşık 95 kilometre,
        • Diyarbakır’a uzaklığı ise 85 kilometre civarındadır.

        SİVEREK HANGİ ŞEHİRDE?

        Siverek hangi şehirde yer alıyor? Şanlıurfa şehrine bağlı olan Siverek, bulunduğu şehirde en büyük ve en kalabalık ilçelerinden biri olarak kabul edilir. Siverek, yüzölçümü bakımından da Türkiye’nin en geniş ilçeleri arasında konumlanmıştır. Ekonomik olarak tarım, hayvancılık ve küçük ölçekli ticaret öne çıkar.

        SİVEREK HANGİ İLDE?

        Siverek hangi ilde? Şanlıurfa merkezinin kuzeybatısında yer alan ilçe, Adıyaman ve Diyarbakır illeriyle sınır komşusudur. Geniş kırsal alanlara sahip olan Siverek, Şanlıurfa’nın tarımsal üretiminde önemli bir paya sahiptir.

        SİVEREK HANGİ BÖLGEDE?

        Siverek hangi bölgede? Siverek, Güneydoğu Anadolu Bölgesi sınırları içinde yer alır. Bölgenin genel iklim özelliklerine uygun olarak yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve yağışlı geçer. Ayrıca bu ilçenin Fırat Havzası’nda bulunması da tarımsal potansiyelinin yüksek olmasını sağlamıştır.

        SİVEREK KONUMU NEDİR?

        Siverek konumu nedir? Söz konusu ilçe;

        • Şanlıurfa il merkezinin kuzeybatısında,
        • Diyarbakır ilinin batısında,
        • Adıyaman’ın Gerger ilçesinin doğusunda yer alır.
        • Fırat Nehri’ne 30 kilometre uzaklıktadır.
        • Karacadağ eteklerine doğru uzanan bir arazide konumlanmıştır.

        SİVEREK HAKKINDA BİLGİLER

        Siverek, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Hititler, Asurlar, Persler, Romalılar ve Osmanlılar döneminde önemli bir yerleşim olarak öne çıkmıştır. İlçede günümüzde de bu köklü tarihî geçmişi yansıtan çok sayıda eser ve kalıntı yer alırç İşte Siverek hakkında önemli bilgiler;

        • Nüfusunun yaklaşık olarak 270.000 civarında olduğu bilgisi vardır.
        • İlçe ekonomisi büyük ölçüde tarım, hayvancılık, küçük el sanatları ve yerel ticaret ağırlıktadır.
        • Şanlıurfa ve Diyarbakır şehirlerine karayolu ile kolay ulaşım mümkündür.
        • Siverek’te çeşitli fakülteler, meslek yüksekokulları ve çok sayıda eğitim kurumu yer alır.
        • Geleneksel el sanatları, halk oyunları ve yöresel yemekleriyle zengin bir kültürel yapıya sahiptir.
        • Siverek’te yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı bir iklim görülür.

        SİVEREK GEZİLECEK YERLER

        Siverek, tarihî yapıları, doğal güzellikleri ve kültürel zenginliğiyle gezip görülebilecek birçok noktaya sahiptir. Bu destinasyonlara göz atarak kendi rotanızı oluşturabilirsiniz. İşte öne çıkan gezilecek yerler;

        • Takoran Vadisi: Fırat Nehri kıyısında yer alan bu vadi, eşsiz manzarasıyla doğa tutkunlarının uğrak noktasıdır.
        • Siverek Ulu Camii: İlçenin merkezinde bulunan cami, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşır.
        • Çeribaşı Konağı: Siverek’in geleneksel taş mimarisini en güzel yansıtan yapılardan biridir.
        • Siverek Kalesi Kalıntıları: Antik döneme ait izler barındıran kale, ilçe tarihine ışık tutar.
        • Fırat Nehri Mesire Alanları: Piknik, yürüyüş ve manzara keyfi için uygun doğal alanlardır.
        • Karacadağ Yolu: Siverek’in kuzeyinde yer alan bu rota, volkanik yapısı ve doğal bitki örtüsüyle gözleri üzerinde toplar.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 gözaltı
        Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 gözaltı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Diş hekimi eşini öldürdü hakimi suçladı!
        Diş hekimi eşini öldürdü hakimi suçladı!
        Talu kardeşler adliyede ifade verdi
        Talu kardeşler adliyede ifade verdi
        Şiddet, uzaklaştırma ve ensesine tek kurşun!
        Şiddet, uzaklaştırma ve ensesine tek kurşun!
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        Kışın tüyleri beyaza dönüyor! Kameraya poz verdi
        Kışın tüyleri beyaza dönüyor! Kameraya poz verdi
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Demir çubuklu vahşette sıcak gelişme!
        Demir çubuklu vahşette sıcak gelişme!
        Adana'da semt pazarındaki çatışmada yeni ayrıntı!
        Adana'da semt pazarındaki çatışmada yeni ayrıntı!
        Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün başvuranların sayısı açıklandı
        Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün başvuranların sayısı açıklandı
        Trump BBC'ye 1 milyar dolarlık dava açma hazırlığında
        Trump BBC'ye 1 milyar dolarlık dava açma hazırlığında
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        Erol 17 yaşındaydı... İki kardeş ve çocuklarının kanlı arazi kavgası!
        Erol 17 yaşındaydı... İki kardeş ve çocuklarının kanlı arazi kavgası!
        İşte zor günlerde ayakta kalmanın bilimsel formülü
        İşte zor günlerde ayakta kalmanın bilimsel formülü
        “Gecikmeler oluyor ama genel trend olumlu”
        “Gecikmeler oluyor ama genel trend olumlu”
        Habertürk Anasayfa