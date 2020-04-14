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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Dünyada pandemi boyutuna ulaşan korona virüsünden korunmak için en iyi yöntem evde izole olmak olarak değerlendiriliyor. Bu kapsamda yetkililer salgının yayılımını durdurmak için ‘Evde kal’ çağrıları yapıyor. Van Büyükşehir Belediyesi ise ‘Evde kal’ çağrılarına yeni bir boyut kazandırarak, Van şiveli ve Kürtçe yazılı afişleri kentin en işlek noktalarına aştı.

VAN ŞİVESİ İLE 'EVDE KAL' ÇAĞRISI

Asılan afişlerde, ‘Sen dinine imanına evde kal’, ‘Evde kalisen yoğsa yoğ’, ‘Nelet gele böyle korona virüse’, ‘Sen Allahan eve git’ ve ‘Hani evde kalidin’ gibi ifadelere yer verildi. Yöresel şiveli afiş mesajları, görenleri gülümsetirken bazı vatandaşlar ise asılan billboardların önünde özçekim yaptı.

Billboardlara asılan yazılarla ilgili konuşan reklam ajansı çalışanı Turan Şan, Van yöresine ait şiveli afişleri kentin birçok noktasına astıklarını belirtti. Afişleri astıktan hemen sonra birçok kişinin özçekim yaparak gülümsediğini ifade eden Şan, bazı vatandaşın da duygulandığını kaydetti.

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