17. yüzyıla ait fanustan çıktı!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (CÜTAM), Kurtlapa köyündeki kazıda bulunan ve Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen cam fanus içindeki maddenin belirlenmesi için araştırma yaptı.
Araştırmalar sonucu cam fanusta yüzyıllarca bozulmadan kalan maddenin zeytinyağı olduğu belirlendi. Zeytinyağı, sergilenmek üzere yeniden Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi.
Sivas Müze Müdürü Ali Alkan, müzedeki programda yaptığı konuşmada, yaklaşık bir yıldır Cumhuriyet Üniversitesi ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile yaptıkları protokoller sayesinde başarılı işlere imza attıklarını söyledi.
CÜTAM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şimşir ise kentteki tarihi eserlerin hangi dönemlere ait olduğu konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
Çalışmayı yapan Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Erdener Pehlivan da cam fanustaki zeytinyağının Türkiye müzelerinde çok sık görülen bir örnek olmadığını vurgulayarak, "İçerisinde malzemesi ile bulunmuş bir örnek. Bu bağlamda içerisinde arkeometrik analizler gerçekleştirmeye başladık." diye konuştu.
CÜTAM Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru Yabaş ise eserin milattan sonra 3 veya 4. yüzyıllara ait olduğunu aktardı.
Araştırma sürecine katkı sağlayanlara teşekkür eden Yabaş, şunları kaydetti:
"Çok ender bir örnek olmasından dolayı da biz özellikle bu esere zarar vermeden bu analizi nasıl gerçekleştirebileceğimiz konusunda çalışmalar yaptık. Özellikle kil numunesinden aldığımız örnekle analizi gerçekleştirebildik. Böylelikle organik malzemeye zarar vermemiş olduk. Laboratuvarımızda bu örneğin özel tekniklerle ayrılmasını sağladık ve ondan sonra analizlerini yapabildik."
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