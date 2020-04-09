Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 347 kişiye idari para cezası yazıldı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, 65 yaş ve üzeri, kronik hastalığı bulunan, 20 yaşından küçükler ve 14 gün kuralı uygulanan vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunduğu halde, belirtilen kuralları ihlal eden 347 kişiye 304 bin 262 lira idari para cezası yazıldığı ifade edildi.