Sivas kent merkezinde yaşayan Şentürk İyidoğan, Ordu ilinde kestikleri ceviz ağacında gördükleri figürle şaşkına döndü.
İHA'nın haberine göre kestikleri ağaçta kurt figürü olduğunu fark eden İyidoğan, bir süre arkadaşlarıyla istişare ettikten sonra ağaçtan masa yapmaya karar verdi.
Şentürk İyidoğan, büyük bir özenle yaptıkları masayı 6 ayda bitirdi. İyidoğan görenlerin dikkatini çeken kurt figürlü masa için 650 bin TL istiyor.
Bağlama ustası Şentürk İyidoğan, “Hayatımız boyunca ağaçlarla uğraştığımız için böyle eşsiz ağaçlar bulduğumuz zaman bunu değerlendirmek istiyoruz. Böyle bir ağacın figür oluşturabilmesi için 100 yılı aşması gerekiyor. Ordu yöresinde bulduğum çok kıymetli bir ceviz ağacının içini açtığımız zaman bunun içinden figür çıktı. Bizim eskilerimiz ceviz özellikle yağmurlu günlerde resim çeker derdi ve bunu ağacın içerisinde gördük. Ustalarımızla birlikte bunun bir kurt olduğunu anladık. Masanın ayaklarının da tamamen aynı ağaçtan yaptık ve çok büyük, keyifli bir çalışma oldu” dedi.
İyidoğan, “Ender objelerin değeri farklıdır. Bunu 100 yılda bir gelen bir obje olarak düşünüyorum. Ben 30-40 yıldır ahşabın içinde böyle bir şey görmedim. Belki değeri daha düşüktür ama biz çalışmalarımıza yönelik öyle bir değer biçtik. Eşsiz objeler tabii milyonda bir olandır ve değerinin de öyle olması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.
YAPIMI 6 AY SÜRDÜ
İyidoğan, “Ustalarla birlikte bir araya geldik, ağaçtan neler yapılabilir diye oturup konuştuk. Büro masası yaptık. Böyle bir görüntünün çıkacağı aklıma gelmezdi. Biz bunu normal bir masa olarak kestik. Bir baktık içinden çok sevdiğimiz kurt figürü çıktı. Yapımı 6 ay sürdü” dedi.
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