Sivas’ta koronavirüs karantinaları

DHA

Sivas Valiliğinden yapılan duyuruda Covid-19 partemisi dolayısı ile salgın ihtimali bulunan köylerin izolasyonunun sağlanması için Suşehri ilçesi Akçagil köyünün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 2 Temmuz günü saat 23.59 itibariyle ikinci bir karara kadar karantina altına alındığı duyuruldu.

Yapılan duyuruda köyle giriş ve çıkışların yasaklandığı da belirtildi.