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Sivas’ta çekilen fotokapan görüntüleri belgeselleri aratmadı

Sivas’ta çekilen foto kapan görüntüleri vahşi doğa belgesellerini aratmadı

Giriş: 25.11.2022 - 09:39 | Güncelleme: ABONE OL
Sivas’ta çekilen fotokapan görüntüleri belgeselleri aratmadı
İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü tarafından Sivas’ta kırsal bölgelere yerleştirilen fotokapanlara takılan canlıların görüntüleri belgeselleri aratmadı.

Son iki yıl içerisinde kaydedilen görüntüler Sivas’ta vahşi yaşamdaki canlılık ve çeşitliliği gözler önüne serdi.

TEK BİLE GÖRÜNTÜLENMEZKEN ÇİFTİ KAYDEDİLDİ

Fotopakan görüntülerinden en çok dikkati çeken bir çift vaşak oldu. Doğada kendini gizleme yeteneği sayesinde çok nadir görüldüğü için ‘ormanın hayaleti’ olarak adlandırılan iki vaşağın bir arada yürüdükleri gözlendi.

KURTLAR, DOMUZLAR...

Fotokapanlara yine bir çift kurt takılırken domuz sürüleri de ilgi çekti.

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