-10 derecede inanılmaz manzara

Sivas'ta iki gündür etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı -10 dereceye kadar düştü. Gün içerisinde termometreler -9 dereceyi gösterirken çatılarda buz sarkıtları oluştu.

İHA'nın haberine göre, soğuk hava nedeniyle otomobillerin de camları buz tuttu. Bazı vatandaşları araç camlarına buzlanmayı önlemek için karton ve naylon örttüğü görüldü. Yakıtı donan otomobiller çalışmadı.

Araçlarının tekerlek aksamları donan sürücüler de araçlarını hareket ettirmekte güçlük çekti. Tuzlanmayan ara sokaklar buz pistine döndü. Aksu Park içerisinde ki süs havuzu ise dondu. Kuruması için kapalı alanlarda asılan elbiseler bile dondu. Vatandaşlar ise havanın soğuk olduğunu ama kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler ortaya çıktığını belirtti.