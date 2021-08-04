Sivasspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Dinamo Batumi ile oynayacağı müsabakanın kamp kadrosu açıklandı.

Sakatlıkları devam eden Aaron Appindangoye, Samba Camara, Erdoğan Yeşilyurt, Ahmet Oğuz, Isaac Cofie ve izinli olan Furkan Sağman, Pedro Henrique, Max Gradel de kadroya dahil edilmedi.

Sivasspor'un Dinamo Batumi kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:

“Ali Şaşal Vural, Azubukie Okechukwu, Caner Osmanpaşa, Emre Satılmış, Eren Şahin, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Leke James, Dimitrios Goustas, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Kayode, Özkan Yiğiter, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal.”