İHA

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında sahasında Esenler Erokspor’u konuk edecek olan DG Sivasspor, bu müsabakanın hazırlıklarına devam ediyor. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan Yiğidolar, çift kale maçla idmanını tamamladı.

İdmana sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka katılmadı.

HUGO İDMANI YARIDA BIRAKTI!

Antrenmanda sakatlık geçiren Sivasspor’un futbolcusu Hugo Vieria, idmanı yarıda bıraktı. Girdiği ikili mücadele sonrası yere yığılan Hugo’ya kulüp doktorları müdahale etti. Bir süre yerde tedavi gören Hugo, doktorların yardımı ile idman sahasını terk etti.

ZİYA ERDAL:"RIZA HOCAMIZIN ÇOK BÜYÜK KATKISI VAR"

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sivasspor’un takım kaptanı Ziya Erdal, şampiyonluk yolunda gidebildikleri yere kadar gideceklerini söyleyerek, "Haftalar ilerledikçe herkesin de performansı artıyor. Kim nerede oynarsa oynasın, hangi mevkide görev alırsa alsın hiç fark etmiyor. Tüm takım arkadaşlarım performansını arttırdı. Bunda Rıza Hocamızın çok büyük katkısı var. Biz çalışmayı seven bir takımız. Çalışınca da isteyince de Allah veriyor. Fenerbahçe maçında alışkın olmadığım bir mevkide oynadım. Kendime inanıyordum. Hocam da güvendi ve formayı verdi. Şampiyonluk yolunda gidebileceğiz yere kadar gideceğiz. Ben de elimden gelen yardımı yapmaya çalışacağım" diye konuştu.