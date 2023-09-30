Sivassporlu taraftarlar maça ilgi göstermedi
EY Sivasspor'un Trendyol Süper Lig'de evinde oynadığı Hatayspor karşılaşmasını az sayıda taraftar takip etti.
Giriş: 30.09.2023 - 15:03 Güncelleme: 30.09.2023 - 15:03
Sivasspor’un Süper Lig’in 7. haftasında Hatayspor ile sahasında oynadığı maçı tribünde az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip etti. Yaklaşık 4 bin kişi tribünlerde takımını yer alırken, büyük boşluklar göze çarptı.
Sivassporlu taraftarlar, maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırırken, tezahüratlarla da takımlarına destek oldu.