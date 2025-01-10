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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Sivassporlu futbolcu Jan Bieganski'nin acı günü! - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Sivassporlu futbolcu Jan Bieganski'nin acı günü!

        Sivasspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Jan Bieganski, ağabeyini kaybetti. Kulüp, konuyla ilgili bir açıklama yaparak Polonyalı futbolcu için taziye mesajı yayımladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 12:35 Güncelleme: 10.01.2025 - 12:35
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        Sivasspor'da Jan Bieganski'nin acı günü!
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        Trendyol Süper Lig kulübü Sivasspor acı bir haberle sarsıldı.

        2024'ün yaz transfer döneminde Lechia Gdansk takımından transfer edilen Jan Bieganski'nin ağabeyinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

        Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Jan Bieganski'nin abisi Aleksander Bieganski'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Jan Bieganski'nin acısını yürekten paylaşıyor, başta Bieganski ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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