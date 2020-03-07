07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kırmızı-beyazlı ekibin sezon başında Porto'dan 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Fernando, gol yollarındaki etkisiyle dikkati çekiyor.
Sivasspor formasıyla Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'a karşı gol sevinci yaşayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Fernando, başarılı performansıyla adından söz ettiriyor.
Fernando, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı formayı giymekten mutlu olduğunu bildirdi.
Sivasspor'un bu sezonki başarısının tesadüf olmadığını vurgulayan Fernando, şampiyonluk yarışında sonuna kadar yer almak istediklerini vurguladı.
"ZOR AMA BİR O KADAR DA GÜZEL MAÇ OLACAK"
Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahalarında Galatasaray ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacağını anımsatan Fernando, "Zor ama bir o kadar da güzel bir maç olacak. Galatasaray maçı herkesin oynamak istediği bir maç. Önemli olan konsantrasyonumuzu yüksek tutmak ve ona göre hazırlanmak." dedi.
Rakiplerinin Galatasaray olmasının kendileri üzerinde bir baskı oluşturmadığını vurgulayan Fernando, "Galatasaray maçında baskı falan hissetmiyoruz. Her maçta nasılsa sadece onun baskısını hissediyoruz. Bu maçta galip geldikten sonra liderlik koltuğuna daha yaklaşmış olacağız, böyle bir durum var." diye konuştu.
Süper Lig'de zirve yarışında ve puan cetvelinin alt sıralarında takımların puanlarının birbirine çok yakın olduğunu dile getiren Fernando, ligin 22. haftasında kaptırdıkları liderlik koltuğuna yeniden oturmak için Galatasaray maçını kazanmaları gerektiğini ifade etti.
"LİGİN KADERİ İÇİN ÖNEMLİ BİR MAÇ"
Bu bilinçle hafta boyu yoğun çalıştıklarını belirten Fernando, hedeflerini galibiyet üzerine kurduklarını söyledi.
Hedefe maç maç baktıklarını ve her karşılaşmayı final olarak gördüklerini aktaran Fernando, "Önümüzde 10 maç var. Galatasaray maçının sonucundaki galibiyet ya da yenilgi ligin kaderinde bizim için çok etkili olabilir. Bunun farkındayız ve ona göre hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.
İç sahada taraftar desteğini de arkalarına alarak Galatasaray maçını kazanmak istediklerini belirten Fernando, "Taraftarların tribünleri tamamen dolduracağını düşünüyoruz, buna da eminiz. Taraftarımızın önünde elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve onları mutlu edeceğiz. İnşallah bunu da başarırız." değerlendirmesinde bulundu.
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