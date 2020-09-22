Sivasspor’un bu akşam saatlerinde yaptığı antrenman sonrası futbolcu Isaac Cofie için sürpriz bir organizasyon düzenlendi. Cofie, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

Kırmızı-beyazlı kulüp ise sosyal medya hesabından, “Isaac Cofie’nin doğum gününü kutlar, nice sağlıklı ve başarılı yıllar dileriz” notunu paylaştı.

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