06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Caner, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son günlerde isminin A Milli Takım ile anılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
Her futbolcunun hedefinde milli takım olduğunu belirten Caner, "Oraya herkes gitmek ister. Önemli olan oranın başarısı tabii; herkes vatanı ve milleti için orada oynuyor. Önemli olan sakatlar olmasın, gençler sakatlanmasın ve sürekli oynasınlar. Zaten hepsi Avrupa’nın güzel kulüplerinde oynuyor." dedi.
Şans verilmesi halinde göreve hazır olduğunu dile getiren Caner, şunları kaydetti:
"Boşluk olursa, eğer hocalar değerlendirirse herkes gitmek ister ve ben de gitmek isterim. Herkes milli olmak ister, bizim de niyetimiz o. Ama sorun değil kim giderse kim oynarsa oranın başarısı için ter dökecek, iyi gitmesi için elinden geleni yapacaktır. Bizim için önemli olan oranın başarısı zaten ama herkes milli olmak ister. 'Ben olmak istemiyorum' diyen olmaz herhalde. Bizim de hedeflerimiz o, olursa sevinirim. Olmazsa herkesin canı sağ olsun."
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmaya da değinen Caner, sezonun en iyi maçı olacağını söyledi.
Galatasaray maçını final gibi gördüklerini dile getiren Caner, şöyle devam etti:
"Bu maçı kazanırsak son haftalara kadar en yukarılarda kalabiliriz, son 9 haftayı en yukarılarda geçirebiliriz. Kaybedersek çok bir şey kaybetmeyeceğiz. Kaybedersek sadece yarıştan biraz olsun kopmuş oluyoruz. Rakibimizle maça çıkıyoruz, sonuçta ikili averaj elde ediliyor. O yüzden kaybetmememiz gerekiyor. Mutlak galibiyet almak istiyoruz, elimizden geleni yapacağız. Kazanacağımıza da inanıyorum, o niyetle çıkacağız. İnşallah üç puanla ayrılırız."
"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ, İNŞALLAH SONU GÜZEL OLUR"
Ligde 4 takımın şampiyonluk yarışında yer aldığına, şampiyonluk söylemleri için erken olduğuna işaret eden Caner, "Anadolu takımı için büyük bir başarı, insanları da aşırı beklentiye sokup sonra insanları mahcup etmek istemiyoruz. Normal olarak temkinli konuşuyoruz." dedi.
Şampiyonluk yarışındaki diğer takımların kırmızı-beyazlı ekipten daha iyi kadroya sahip olduğunu da belirten Caner, "Çok eksiklikler, sakatlıklar yaşadık. O ara bir düşüşe geçtik, onlar olmasaydı belki 3-4 puan daha önde olabilirdik. O zaman daha iddialı olabilirdik, yine iddialıyız." diye konuştu.
Ligde kalan 10 haftada herkesin puan kayıpları yaşayabileceğini vurgulayan Caner, sözlerini şöyle tamamladı:
"4 takımdan herkes şampiyon olabilir, 'ben olacağım' diye kimse bir şey diyemez. 22 şampiyonluğu olan Galatasaray olsun, Trabzonspor olsun 'kesin ben şampiyon olacağım' diye bir şey diyemez. Sonuçta 10 hafta var, bunu biz de diyemiyoruz ama elimizden geleni yapacağız. İnşallah sonu güzel olur."
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