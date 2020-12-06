Bir süredir koronavirüs ile mücadele veren Sivasspor’un başarılı futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt, hastalığını atlattı ve takımla beraber çalışmalara başladı.

27 yaşındaki deneyimli oyuncunun koronavirüsü atlattığını Sivasspor Kulübü sosyal medya hesaplarından duyurdu. Erdoğan Yeşilyurt’un antrenmandaki fotoğrafını paylaşan kırmızı-beyazlı kulüp paylaşıma, “Futbolcularımız; Erdoğan Yeşilyurt, Serhiy Rybalka ve Olarenwaju Kayode takımımızdan ayrı olarak çalışmalarını gerçekleştiriyor” notunu ekledi.