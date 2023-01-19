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Sivasspor’da Clinton N’Jie şoku!

DG Sivasspor kulübü forvet oyuncusu Clinton N’Jie’nin sakatlandığını duyurdu. N’Jie bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak

Giriş: 19.01.2023 - 21:53 | Güncelleme: ABONE OL
Sivasspor’da Clinton N’Jie şoku!
İHA

Sivasspor’da Gaziantep FK maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı kulüp Kamerunlu forvet oyuncusunun adelesinde yırtık meydana geldiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Kayseri'de TECO Karacabey Belediye Spor ile oynadığımız maçın 84. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan sporcumuz Clinton N'jie'ye gerçekleştirilen kontrollerde, sol üst arka adalede hafif seviyede yırtık tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine başlanılmıştır.”


29 yaşındaki oyuncunun bir süre yeşil sahalardan uzak kalacağı da öğrenildi.

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