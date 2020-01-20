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Ligde ilk devreyi 37 puanla lider tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci yarının ilk maçında konuk olduğu Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
Uğur Çiftçi'nin kırmızı kart görmesinin ardından 67. dakikadan sonra 10 kişi mücadele eden Sivas ekibi, buna rağmen zorlu deplasmandan 3 puanla dönmesini bildi.
Beşiktaş galibiyetiyle son 10 lig karşılaşmasında 9'uncu kez kazanan lider Sivasspor, yenilmezlik serisini de 10 maça yükseltti.
Ligde son olarak 8. haftada deplasmanda Galatasaray'a 3-2 yenilen kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı karşılaşmalardan 9 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılarak önemli bir seri yakaladı.
Demir Grup Sivasspor, bu periyotta Antalyaspor ve Beşiktaş'ı 2-1, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor ve Kasımpaşa'yı 2-0, Hes Kablo Kayserispor'u 4-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'yi 3-1, Göztepe'yi 1-0 yenmeyi başardı. Sivas temsilcisi, ligin 16. haftasında ise deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.
TARİHİ BAŞARIYI TEKRARLADI
Seri galibiyetlerle puanını 40'a çıkaran ve zirvedeki yerini sağlamlaştıran Sivas ekibi, ilk 18 haftalar itibarıyla şampiyonluk mücadelesi verdiği 2007-2008 sezonundaki başarısını da tekrarladı.
Kırmızı-beyazlılar, şampiyonluk mücadelesi verdiği 2008-2009 sezonunda ise 18 hafta sonunda 38 puan topladı.
SİVASSPOR'UN BOŞU YOK
Süper Lig'de tarihinin en başarılı sezonlarından birini geçiren Sivasspor, 18 lig maçının tamamında gol sevinci yaşayarak önemli bir istatistiğe imza attı.
Demir Grup Sivasspor'un en golcü oyuncusu ise 8 kez fileleri sarsan Mustapha Yatabare oldu.
Kırmızı-beyazlılar, geride kalan haftalarda 37 gol kaydederken, kalesinde 17 gol gördü.
DEPLASMANDAKİ 4. GALİBİYET
Sivasspor, Beşiktaş galibiyetiyle bu sezon dış sahada 4. kez kazandı.
Deplasmanda Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'ı yenen Sivas ekibi, Çaykur Rizespor ve Galatasaray'a yenildi, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği ile berabere kaldı.
Kırmızı-beyazlı ekip, iç sahadaki 9 maçta ise 8 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.
ÇALIMBAY'DAN 5. GALİBİYET
Futbolculuk döneminde Beşiktaş'ta sembol olan, birçok şampiyonluk ve kupa kazanan, futbolseverlerce ''Atom Karınca'' olarak adlandırılan eski milli futbolcu Rıza Çalımbay, Süper Lig'de siyah-beyazlı ekibe karşı verdiği 30. sınavından başarıyla ayrıldı.
Kariyerinde 11 farklı takımın başında Beşiktaş'a karşı mücadele veren Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı ekibe karşı dün 5. kez galibiyet sevinci yaşadı.
Siyah-beyazlılar, Çalımbay'ın takımlarına karşı 17 galibiyet elde ederken, 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
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