Albayrak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok istedikleri maçı kazanamadıklarını belirtti.

Müsabakada Sivasspor'un inanılmaz mücadele ettiğini aktaran Albayrak, iki takımın da bugün pozisyon üretemediğini vurguladı.

Albayrak, şöyle konuştu:

"Tek pozisyon var, ayağımızdaki topu kaybettik, o top bize gol oldu. Onun öncesinde Kayode'nin getirip 2-3 kişinin önünden geçen boş kaleye atabileceğimiz bir pozisyon vardı. Bunu gol yapsak biz kazanırdık. Tel-Aviv takımı golü attı, mağlup olduk. Sivasspor için tarihi fırsattı, bunu değerlendiremediğimiz, ülkemize puan kazandıramadığımız için çok çok üzgünüz."