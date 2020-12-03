Sivasspor Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Gruptan çıkmak adına kritik önem taşıyan Sivasspor Villarreal maçı bu akşam oynanacak. İşte Sivasspor Villarreal maçına dair detaylar...

SİVASSPOR VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni 4 Eylül Stadı'nda yapılacak karşılaşma, bu akşam saat 20.55'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak. Mücadelede Hırvat hakem Duje Strukan düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Samassa; Goiano, Appindangoye, Osmanpasa, Ciftci; Cofie, Claudemir; Gradel, Kone, Ninga; Kayode

Villarreal: Rulli; Pena, Foyth, Mori, Pedraza; Trigueros, Coquelin; Chukwueze, Baena, Kubo; Moreno

SİVASSPOR'DA 8 FUTBOLCU EKSİK

Sivasspor, maça yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 6 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sakatlıkları bulunan Olarenwaju Kayode ve Jorge Felix de bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

EN GOLCÜ KAYODE

Nijeryalı futbolcu Olarenwaju Kayode, bu sezon Avrupa sahnesinde attığı 4 golle kırmızı-beyazlı takımın en golcü ismi konumunda yer alıyor. Kayode’yi 2 golle Arouna Kone, 1’er golle Caner Osmanpaşa, Mustapha Yatabare ve Max Gradel takip ediyor.

VİLLARREAL LİDER KONUMDA

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Villarreal'e 5-3, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenilip, Karabağ'ı iki maçta da 2-0 ve 3-2'lik skorlarla mağlup eden Sivasspor, grupta 3. sırada bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, Villarreal maçını kazanarak gruptan çıkma iddiasını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Grubun iddialı ekiplerinden Villarreal ise 4 haftada topladığı 10 puanla ilk sırada yer alıyor.

Grupta 5. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:

Maç G B M A Y Puan Villarreal 4 3 1 0 13 5 10 Maccabi Tel-Aviv 4 2 1 1 4 6 7 Demir Grup Sivasspor 4 2 0 2 9 9 6 Karabağ 4 0 0 4 3 9 0